Le chocolat: notre allié bien-être

A condition de ne pas en abuser, le chocolat peut nous apporter ce petit plus qui booste le moral et l’organisme

Evidemment, on ne va pas vous conseiller de manger une tablette complète de chocolat… Mais à raison d’un carré ou deux par jour, le chocolat (noir principalement) peut s’avérer être un aliment bienveillant pour notre organisme en luttant notamment contre le cholestérol, la fatigue et la déprime, le diabète et les maladies cardiovasculaires et dégénératives… On vous explique tout !

Le chocolat, un des aliments les plus consommés par les Belges. Notre pays a vu grandir quelques grands chocolatiers, et il n’est donc pas anormal que l’un de gestes préférés soit de manger un petit carré à toute heure du jour... Avec le café, après le repas, le soir devant la télé : chacun son petit rituel, mais avec tous le même objectif: se faire plaisir !

Un conseil si vous voulez profiter des bienfaits du chocolat : choisissez-le noir ! Un chocolat contenant 70% de cacao renferme bien plus de bienfaits qu’un chocolat au lait, plus gras, et qu’un chocolat blanc qui ne contient… pas de cacao, mais uniquement du beurre de cacao et donc plus de matières grasses ! Si possible aussi, privilégiez-le sans sucre.

Beaucoup des bienfaits du cacao proviennent de deux molécules de la famille des méthylxanthines : la caféine et la théobromine (l’équivalent de la théine). La caféine du cacao est responsable du côté « boosteur » que l’on peut ressentir en mangeant du chocolat noir. « Cet effet stimulant va d’ailleurs durer plus longtemps que celui que l’on peut avoir après un café , même si la dose de caféine est nettement moindre dans le chocolat que dans le café», souligne Anne Vergison, médecin-conseil directeur médical adjoint du réseau Solidaris. « Le petit rituel café-chocolat est donc très positif, après le repas de midi par exemple, mais à éviter le soir puisque la caféine a un effet insomniant ».

La théobromine, elle, a un effet vasodilatateur et régulateur de la tension artérielle. Le cacao a donc un effet protecteur vis-à-vis des maladies cardiovasculaires comme l’infarctus et l’AVC. D’autant que les flavonoïdes qu’il contient, des molécules antioxydantes, agissent sur l’organisme et réduisent la concentration du mauvais cholestérol, tout en réduisant l’encrassement des artères. Cet effet vasodilatateur est particulièrement intéressant pour les femmes enceintes aussi, car la consommation de cacao pourrait réduire le risque de pré-éclampsie chez la maman.

Ensemble, ces deux méthylxanthines ont aussi un effet antitussif et peuvent améliorer la fonction respiratoire (bien pour les asthmatiques).

Le chocolat, c’est aussi une bonne dose d’oligoéléments dont du magnésium, du fer, du zinc, du phosphore, du sélénium, du cuivre... Il est riche en sels minéraux et en vitamines B1 et B2. Tout bon pour l’organisme. Certains évoquent un pouvoir « anti-dépresseur » du chocolat, « mais rien n’a pu être démontré pour l’instant dans les études », souligne Anne Vergison. Il pourrait provenir de la théobromine, dont l’effet stimulant donne une sensation de bien-être.

Ce qui est certain par contre, c’est l’effet bénéfique du cacao sur les maladies neurodégénératives. « Avec ses effets vasodilatateur et antioxydant, le cacao a un effet protecteur vis-à-vis des maladies d’Alzheimer et Parkinson notamment », insiste la spécialiste. « Une étude est par exemple en cours à Mexico, une ville très polluée où l’on a constaté un impact sur le système nerveux des habitants. Les enfants, qui risquent de développer des maladies neurodégénératives une fois adultes, pourraient être traités au cacao car les flavonoïdes permettent de limiter les effets nuisibles de cette pollution atmosphérique ».

Par contre, il est dangereux de manger toute la tablette en espérant augmenter les bienfaits santé du cacao. Le chocolat reste un aliment à la valeur énergétique importante: 100 grammes représentent environ 500 kcal. Un quart, en fait, de nos besoins quotidiens… et les conséquences de l’obésité sont très négatives. Limitez-vous à 10 à 20 grammes maximum (l’équivalent de deux bons carrés) par jour, avec une alimentation équilibrée.