L'universitaire liégeois Michaël Gillon dans les 100 personnes les plus influentes du Time

Décidément, les astronomes liégeois ne cessent de décrocher la lune ces derniers temps. Après la découverte du système exoplanétaire Trappist-1, qui comprend des planètes potentiellement habitables, par Michaël Gillon, Emmanuël Jehin et Julien de Wit, révélée à la NASA, voici que le renommé « Time Magazine » a nominé Michaël Gillon dans sa liste annuelle des 100 personnes les plus influentes au monde.

L’Université de Liège n’est pas peu fière. Et elle a raison. Ainsi, le magazine américain TIME a nominé Michaël Gillon, chercheur qualifié FNRS et astronome de l’ULg, dans sa liste annuelle des 100 personnes les plus influentes dans le monde. « Chaque année, notre liste TIME 100 nous permet de faire un pas en arrière et de mesurer les forces qui nous animent… D’une manière ou d’une autre, chaque personne reprise dans cette liste incarne une avancée : ils ont brisé des règles, battu des records, brisé le silence, ou ont fait reculer les limites pour révéler ce dont nous sommes capables », détaillait Nancy Gibbs, éditrice en chef de TIME.

La suite sur notre journal digital