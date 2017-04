«Vouloir à tout prix l'équilibre budgétaire en 2018 serait idiot», déclare Charles Michel après avoir repoussé l'objectif à 2019

Il serait «idiot» de vouloir à tout prix atteindre l’équilibre budgétaire en 2018, a affirmé jeudi le Premier ministre Charles Michel. Il venait de rencontrer la commissaire européenne Marianne Thyssen dans le cadre du semestre européen, le cycle annuel de surveillance budgétaire et socio-économique de l’UE.

«Atteindre l’équilibre en 2018 serait possible, mais contreproductif», a commenté M. Michel. «Nous sommes dans la bonne direction et nous ne prendrons pas de décisions idiotes», a-t-il martelé, avant de se déclarer «optimiste» sur la poursuite des réformes par son gouvernement.

Le conseil des ministres restreint ("kern") a opté mercredi pour une trajectoire budgétaire visant l’équilibre structurel en 2019 au lieu de 2018, se référant à une suggestion en ce sens du Conseil supérieur des Finances. La trajectoire adoptée prévoit une amélioration du solde structurel de 0,6% en 2018 et de 0,3% en 2019 pour atteindre l’équilibre.

Interrogé sur le report de l’équilibre budgétaire, la commissaire Thyssen a rappelé que «le cadre de la Commission donnait aux Etats membres la possibilité de décider des mesures qu’ils jugent les plus à propos». L’exécutif européen n’a jamais exigé que l’équilibre soit atteint pour 2018, a-t-elle ajouté.

Mme Thyssen a par ailleurs souligné que le niveau de la dette belge était toujours trop élevé par rapport aux critères européens et qu’il convenait donc que le gouvernement prenne garde à respecter scrupuleusement les règles en matière de déficit. La Commission tient en effet compte, pour son analyse de la réduction de la dette, de l’amélioration du déficit budgétaire structurel (sans les effets conjoncturels et les mesures ’one shot’), qui doit être d’au moins 0,6 point de pourcentage par an en moyenne.