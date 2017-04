Il n'a plus gelé aussi fort en cette période de l'année depuis 1991 (26 ans) et 1929 (88 ans), selon Luc Trullemans

Rédaction en ligne

Un air sec et très froid en provenance du sud de la Scandinavie, un ciel dégagé et peu de vent ont constitué les conditions idéales pour provoquer un gel modéré à fort sur notre pays. Cette nuit des températures très basses ont été relevées avec des valeurs jusqu’à -4° en Campine (Retie, Diepenbeek et Kleine Brogel) et jusqu’à -9° en Ardenne (Elsenborn).