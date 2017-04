L'enquête sur le meurtre du Nivellois Xavier Baligant se poursuit toujours en France

Confirmant une information donnée mercredi par le quotidien la Dernière Heure, l’avocat belge de la famille Baligant, Me Christian Dalne, précise qu’il reste en contact relativement régulier avec le juge d’instruction en charge de l’affaire en France. Une trace ADN correspondant à une personne fichée en France pourrait faire enfin avancer l’enquête.

«Je ne peux pas en dire beaucoup plus mais il s’agit effectivement d’une trace ADN qui a été relevée dans la voiture, sur un objet qui n’est pas fixe, et qui correspond à l’ADN d’une personne repris dans des fichiers français. Est-ce que cela constitue une avancée importante dans l’enquête ou non, il est trop tôt pour le dire mais des vérifications sont en cours à ce sujet», confirme l’avocat nivellois de la famille de Xavier Baligant.

Ce nouveau volet de l’enquête concerne donc la France, alors que les pistes belges - principalement celle d’un rival amoureux qui aurait pu se venger en commanditant le meurtre de la victime - semblent aujourd’hui au point mort.