L'Union belge continue à innover: voici les huit arbitres qui deviennent semi-professionnels

Voici le communiqué de l’Union belge :

L’URBSFA continue à innover et à progresser dans la professionnalisation de l’arbitrage belge.

Le 17 mars 2017, l’URBSFA et la Pro League avaient annoncé conjointement que huit arbitres deviendraient semi-professionnels. Leurs noms sont aujourd’hui dévoilés :

Alexandre Boucaut (36)

Sébastien Delferière (35)

Erik Lambrechts (32)

Jonathan Lardot (33)

Bram Van Driessche (32)

Nathan Verboomen (28)

Bart Vertenten (28)

Lawrence Visser (27)

Concrètement, ce statut de semi-professionnel consiste en un contrat de deux ans avec possibilité de prolongation.

Johan Verbist (Responsable de l’arbitrage de l’URBSFA) : « Avec ces huit arbitres, nous travaillerons intensivement un jour et demi par semaine au Belgian Football Centre sur la préparation des rencontres, l’analyse, l’accompagnement et le coaching. Et ceci, sur base de sessions et entraînements physiques, techniques et théoriques. Nous pourrons désormais avoir une interaction plus rapide et assurer un meilleur suivi auprès de ces arbitres. Nous continuons également à progresser avec les non-semi-pros. Ils sont pour nous tout aussi importants que les semis-pros »

Koen De Brabander (Secrétaire général de l’URBSFA) : « Quinze des dix-neuf arbitres se sont présentés candidats au statut de semi-professionnel. Nous sommes extrêmement ravis de l’enthousiasme manifesté. C’est un très important pas en avant vers l’amélioration de notre arbitrage. Une vision qui est partagée et soutenue par la Pro League. »