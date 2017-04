Météo: deux journées fraîches mais belles avant le retour de la pluie vendredi

Le temps restera sec ce mercredi avec de larges éclaircies l’avant-midi. En cours de journée, les champs de nuages se feront de plus en plus nombreux, sous des maxima compris entre 4 degrés en Hautes Fagnes et 8 à 10 degrés en plaine.

Mercredi soir et pendant la nuit, le ciel restera dégagé. Il gèlera dans la plupart des régions avec des températures minimales oscillant entre -3 et -5 degrés en Haute Ardenne et -2 et 0 degrés dans les autres régions. Le vent perdra en intensité.

Jeudi, le temps sera à nouveau sec avec de belles éclaircies. Au fil des heures, quelques nuages ponctueront le ciel. Le thermomètre affichera 7 ou 8 degrés sur le relief et 11 ou 12 degrés en Flandre. Le vent sera généralement faible et de directions variables.

La bruine et la pluie feront leur retour vendredi. Elles seront accompagnées par une nébulosité abondante. Les maxima atteindront 14 ou 15 degrés dans la partie centrale du pays. Le vent sera modéré de sud-ouest et s’orientera de l’ouest au nord-ouest.