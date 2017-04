Tunisie: des touristes belges découvrent l'hôtel de l'attaque de Sousse qui vient de rouvrir

Hier, pratiquement deux ans après ce dramatique incident, l’hôtel 5 étoiles de plus de 300 chambres a rouvert ses portes. Dans la joie, certes mais aussi dans l’émotion. Si le propriétaire est resté le même, l’hôtel porte un nouveau nom: le Steigenberger Kantaoui Bay.

Pour l’occasion, les responsables ont convié des touristes, des Belges, dont certains de l’hôtel voisin, de l’Ibersotar Diar El Andalous. Marie, une Liégeoise fait partie des convives et elle en est très fière: «Nous avons été invités pour une séance de thalasso et pour un déjeuner», nous dit-elle, «l’hôtel est splendide, lumineux, proche de la plage. Mais ce qui compte vraiment, c’est l’accueil du personnel et de la direction. On voit vraiment que pour eux, c’est important et c’est tellement mérité ».

Parce que le tourisme, c’est évidemment leur priorité. Plusieurs ont été heureux de découvrir ou redécouvrir l’endroit, dans une ambiance bon enfant. Même si personne n’oubliera jamais ce qu’il s’est passé deux ans plus tôt.

Si actuellement, l’hôtel ne fait pas encore partie de l’offre des tour-opérateurs comme TUI ou Neckermann, on peut le réserver via Booking.com notamment. Avec de jolies réductions.

