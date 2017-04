Mickaël Swaen (26 ans), fidèle supporter du Standard, est décédé

Mickaël Swaen est un farouche supporter du Standard de Liège. « Depuis plus de six ans, tout ce qui est possible et inimaginable, il nous l’a fait. Plusieurs septicémies, des rejets… Il a même été paralysé des jambes à cause d’une greffe », témoignait récemment sa maman Kathy Swaen, sur le site d’RTL.

Alarmés par cette nouvelle, les Ultras Inferno, noyau dur des supporters du Standard, avaient décidé de réaliser une collecte destinée à venir en aide financièrement aux parents afin de couvrir les nombreux frais d’hôpitaux. La solidarité est, il est vrai, une valeur particulièrement bien ancrée parmi les Ultras.

Malgré cet élan de générosité, auquel les joueurs avaient également été sensibles, Mickaël est décédé ce mardi soir, à l’âge de 26 ans. La rédaction de Sudpresse adresse ses plus sincères condoléances à sa famille ainsi qu’à l’ensemble des personnes qui l’ont côtoyé.

Orlando Sa et Steven Defour lui ont rendu hommage sur Twitter.

RIP Michael 🙏🏻 sincères condoléances à la famille et les amis! — ORLANDO SÁ (@ORLANDOSA10) 18 avril 2017