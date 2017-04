La neige a fait sa réapparition sur le sud du pays et le temps restera froid la nuit prochaine (vidéo)

Ce mardi matin, on a assisté à quelques chutes de neige par endroit. Ce fut notamment le cas sur Arlon, comme on peut le voir sur ces images. Cet après-midi, le temps sera variable avec des averses par endroits. Au sud du sillon Sambre et Meuse, les averses pourront être de neige fondante. Les maxima oscilleront entre 4 degrés en haute Belgique et 10 ou 11 degrés en plaine.

Ce soir et cette nuit, quelques averses seront encore possibles sur l'est du pays. En Ardenne, elles pourront prendre un caractère hivernal. Durant la nuit, le temps deviendra sec avec de larges éclaircies. Dans l'intérieur, il y aura de faibles gelées avec des minima oscillant entre -3 degrés en haute Ardenne et 0 degré dans le centre du pays. Dans l'ouest, les minima seront compris entre 0 et +2 degrés. Le vent faiblira et s'orientera au secteur nord à nord-est.

Mercredi, le temps restera sec avec de larges éclaircies dans l'avant-midi. En cours de journée, les champs nuageux se feront plus nombreux. Les maxima seront frais, oscillant entre 4 degrés en Hautes Fagnes et 9 degrés en plaine sous un vent de nord-est désagréable.

Le soir et la nuit, le temps restera sec avec de larges éclaircies. les minima seront compris entre +2 degrés à la mer, autour de 0 degré dans le centre et jusqu'à -4 degrés en Ardenne. Le vent deviendra faible de nord-est.