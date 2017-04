Standard: Jankovic est parti avec le pire bilan depuis 20 ans!

Avec un 2 sur 9 en Playoffs 2, la position de Jankovic ne tenait plus qu’à un fil. Il a été coupé ce lundi matin. En attendant un nouveau coach pour la saison prochaine, José Jeunechamps, assisté d’Eric Deflandre et de Luigi Pieroni, va assurer l’intérim.

C’était dans l’air. Peut-être pas si rapidement, mais certainement en fin de saison : Aleksandar Jankovic n’est plus l’entraîneur du Standard. Le but de Perdichizzi dans les arrêts de jeu, vendredi, à l’Union, a définitivement scellé son sort. Un peu comme ce fut le cas pour Ferrera à Bruges. L’un et l’autre ont été remerciés après un partage 2-2 concédé dans la dernière minute.

Viré après sept mois d’un contrat courant sur trois saisons, Aleksandar Jankovic n’est donc pas parvenu à faire mieux que son prédécesseur. Avec un bilan de 41 % de points, sa position n’était plus tenable. Après avoir loupé les Playoffs 1, il lui revenait d’accrocher l’Europe par les Playoffs 2. Mais le partage contre l’Union au stade Roi Baudouin sous les yeux d’un Bruno Venanzi qui, dit-on, riait jaune de ce qu’il voyait sur le terrain, lui aura été fatal puisque le ticket continental s’est de plus en plus éloigné de Sclessin.

Découvrez sur notre nouveau site digital, et dans nos éditions du jour, le bilan de Jankovic.