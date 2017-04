Football (P1) : Claudio Batatinha viré de Loyers

Rédaction en ligne

Une réunion d’urgence se déroulait ce lundi soir à Loyers entre le comité et des joueurs cadres de l’équipe de P1. Les mauvais résultats (2/30) et les tensions entre le noyau et le staff ont obligé le club loyersois à réagir. Claudio Batatinha, arrivé cet été, a été remercié. Il faut dire que la mayonnaise n’a jamais vraiment pris avec l’ancien T2 de Tamines. Une solution en interne semble plausible pour la succession