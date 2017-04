Les poneys de foire bientôt interdits à Bruxelles: les forains s'indignent face à cette décision

Cette décision a eu l’effet d’une bombe dans la communauté des forains. Bianca Debaets (CD&V), la secrétaire d’État bruxelloise en charge du bien-être animal a pris la décision de vouloir interdire l’utilisation des poneys sur les manèges des forains sur le territoire de la région bruxelloise. «C’est évidemment important que des enfants, dès leur plus jeune âge, puissent entrer en contact avec des animaux mais, pour ce faire il existe des lieux appropriés. Je pense par exemple à des fermes urbaines», explique-t-elle.

Pour justifier cette décision, Bianca Debaets évoque des conditions de bien être très limitées et qui ne sont plus de ce temps. «On ne peut plus aujourd’hui tolérer que des poneys doivent tourner en rond très longtemps dans un contexte de musique très forte et de bruit assourdissant des autres attractions», poursuit-elle.

