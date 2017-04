Grivegnée: gros incendie à l'entreprise Apruzzese et Fils, la situation est sous contrôle

Rédaction en ligne

Ce lundi, en fin d’après-midi, un incendie s’est déclaré aux entreprises Apruzzese et Fils, située à Grivegnée. Les fumées ont été aperçues de loin, et nombreux sont les Liégeois qui se demandaient d’où elles provenaient. On ignore encore les circonstances du sinistre, mais la situation est désormais sous contrôle.