Suivez Charleroi-La Gantoise en direct : les Zèbres encore menés au score en Playoffs 1, à cause d'un but de Kubo (0-1)

Le Sporting Charleroi a beau traîner à l’arrière du Top 6, le club carolo réalise de belles performances durant ces Playoffs 1 et ne sont toujours qu’à deux points de la troisième place. Les Zèbres ont même l’opportunité de passer devant La Gantoise en cas de victoire face aux Buffalos ce lundi soir (18h). Et ils ont des raisons de croire au succès : cela fait 68 jours que les Carolos n’ont plus connu la défaite, enchaînant sept rencontres sans le moindre revers.

Mais La Gantoise, en face, a confirmé ses ambitions depuis le début de cette course au titre, avec une victoire au FC Bruges et un nul à Anderlecht, les deux premiers de ces Playoffs 1. Bref, Mazzù et ses hommes vont devoir enfin se montrer efficaces devant le but pour triompher de leurs adversaires flandriens.