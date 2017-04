Des gelées et des précipitations hivernales déjà prévues la nuit de lundi à mardi

Au fil des heures et en soirée, le temps deviendra sec. Les maxima seront compris entre 6 ou 7 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne et 10 à 12 degrés dans les autres régions. Le vent sera modéré de nord à nord-nord-ouest dans l’intérieur des terres et il sera parfois assez fort à la mer de nord à nord-nord-est.

Dans la nuit de lundi à mardi, le temps sera d’abord sec avec de larges éclaircies. Le mercure chutera rapidement durant la nuit avec le retour de faibles gelées en Ardenne et des températures minimales entre 1 et 3 degrés dans le centre. A la mer, les minima seront voisins de 5 ou 6 degrés. Plus tard, la nébulosité augmentera à nouveau avec en fin de nuit et à l’aube, le passage d’une ligne d’averses actives sur le pays depuis le nord. En Ardenne, les précipitations pourront adopter un caractère hivernal.

Mardi, une ligne d’averses actives traversera notre pays du nord-ouest vers le sud-est. Dans le courant de l’après-midi, le temps deviendra plus sec et même ensoleillé à partir du nord-ouest. Les maxima, trop frais pour la saison, s’échelonneront de 5 ou 6 degrés en Haute Belgique à 9 à 11 degrés dans les autres régions.

Mardi soir et dans la nuit de mardi à mercredi, le temps restera sec avec de larges éclaircies. Il fera froid avec des températures comprises entre -3 degrés en Haute Ardenne et 0 degré dans le centre. Sur l’ouest, les minima varieront de 1 à 4 degrés, avec le risque de gelées au sol.

Mercredi, un anticyclone centré sur la mer du Nord influencera favorablement notre temps. Il fera donc sec avec des éclaircies et régulièrement aussi des passages nuageux. Les températures seront fraîches avec des valeurs maximales comprises entre 4 degrés en Hautes-Fagnes et 9 degrés dans les autres régions.

Jeudi, le temps restera sec avec souvent de larges éclaircies. Les maxima seront compris entre 7 degrés en Ardenne et 12 degrés en Campine.

Vendredi, la nébulosité augmentera graduellement depuis le nord et dans le courant de la journée, un peu de bruine pourra tomber. Les maxima varieront de 11 à 14 degrés.

Samedi en matinée, une zone de pluie quittera le pays par le sud. Samedi après-midi et jusqu’à lundi, le temps restera variable avec des éclaircies et des passages nuageux avec un risque de giboulées. Les températures seront à nouveau assez fraîches avec des valeurs comprises entre 8 et 11 degrés.