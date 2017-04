Standard: Jankovic limogé, José Jeunechamps finira la saison

Entraînement annulé samedi matin par Olivier Renard, réunion annoncée lundi matin dans les bureaux de Sclessin : le match nul contre l’Union St Gilloise a été la goutte d’eau de trop. Aleksandar Jankovic n’est plus l’entraîneur du Standard officiellement depuis ce lundi en début d’après-midi.

Ce lundi matin, le président Bruno Venanzi est arrivé dans les bureaux de Sclessin peu avant 10h. Jankovic y est entré de son côté à 10h55, pour en ressortir vers 11h25 sans faire de commentaires, tout comme les autres représentants de la direction dans la foulée.

En début d’après-midi, le club liégeois a officialisé le nouvel organigramme à la tête du noyau avec la nomination de José Jeunechamps, passé par Metz (T2 de Cartier), Charlton (T2 de José Riga) et Seraing. « Les résultats sportifs négatifs ont amené les deux parties à tirer les conséquences qui s’imposaient », précise le communiqué du Standard. « Le successeur de l’entraîneur serbe sera connu pour la reprise des entraînements de la saison prochaine. En attendant, José Jeunechamps assurera l’intérim avec Éric Deflandre, Luigi Pieroni, Philippe Vande Walle et nos préparateurs physiques Kevin Miny et Dorian Deflandre. José Jeunechamps est donc de retour au Standard de Liège après un premier passage en bord de Meuse, de 2007 à 2012, où il avait notamment coaché avec succès les Espoirs rouches et travaillé aux côtés de Tomislav Ivic, Dominique D’Onofrio, Laszlo Bölöni et Michel Preud’homme. Il succédera ensuite à Alexandre Chteline à la tête de l’équipe Espoirs. Thierry Verjans, quant à lui, quitte le staff pro pour se consacrer pleinement à la gestion sportive du Centre de Formation. »

Jankovic, 44 ans, avait succédé à Yannick Ferrera en septembre 2016. Le Standard a manqué l’accès aux playoffs I et reste sur une série de 7 rencontres sans victoire. Son dernier succès, le seul en 2017, remonte au 12 février dernier sur la pelouse de Waasland-Beveren (0-1).

Avec 2 points sur 9, le Standard est cinquième et avant-dernier du groupe A des playoffs II. Les Liégeois se déplaceront à Malines, où Ferrera a remplacé Jankovic, dans le cadre de la quatrième journée, samedi. Un match sans doute crucial pour les derniers espoirs de qualification en Europa League.