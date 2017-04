Référendum en Turquie: "Stop avec la double nationalité maintenant", tweete Hendrik Bogaert, député CD&V

De nombreux électeurs en Belgique disposent de la double nationalité belgo-turque, relève-t-il. Dans un tweet, il a exprimé son souhait d’en finir avec cette situation. «Plus de la moitié des Turcs ont voté en faveur d’un système autoritaire. Stop à la double nationalité maintenant. Choisissez svp. Intenable», a tweeté l’élu.

Helft Turken stemt richting autoritair systeem. Velen in ons land. Stop dubbele nationaliteit nu. Kiezen aub, nt houdbaar #Turkeyreferendum — hendrik bogaert (@hendrikbogaert) 16 avril 2017

En Belgique, le ’oui’ l’a emporté à plus de 75%. Dans le monde, seuls le Liban et la Jordanie ont enregistré un score plus élevé en faveur du renforcement des pouvoirs présidentiels.

Pour Hendrik Bogaert, il est temps de relancer le débat sur la double nationalité. Celui-ci avait déjà été rouvert il y a quelques semaines par la N-VA, les députés Peter De Roover et Sarah Smeyers constatant toutefois que la suppression pure et simple de la double nationalité n’était pas tenable juridiquement.

Le secrétaire d’Etat à l’Asile et la migration Theo Francken (N-VA) a lui aussi réagi aux résultats du référendum turc. «En Belgique, ils (les belgo-turcs, ndlr) votent pour des partis de gauche, en Turquie pour la droite conservatrice. Tiens, tiens, comment sera est-il arrivé?».

Le secrétaire d’Etat N-VA pointe également le rôle des mosquées turques de la Diyanet. «Je me sens renforcé dans la décision de ne pas accepter sur notre territoire des imams importés dans des mosquées non-reconnues.»

«Les Turcs de Belgique votent à 77,8% pour l’islamisme et l’autoritarisme, elle est bien réussie l’intégration!», a de son côté tweeté le député MR Alain Destexhe.