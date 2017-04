La Corée du Nord "a entraîné des troupes d'élite pour kidnapper des touristes et diplomates", selon un expert

Les tensions entre la Corée du Nord et les États-Unis pourraient encore grimper d’un cran suite à un plan imaginé par l’armée nord-coréenne et le leader du pays, Kim Jong-Un.

Les tensions entre la Corée du Nord et les États-Unis ont rarement été aussi importantes. Mais les démonstrations de force des deux armées ne montrent pas ce qui se passe actuellement en coulisses… Interrogé par le Daily Mail, l’expert nord-coréen Ung-gil Lee a expliqué les différentes techniques imaginées par l’armée nord-coréenne si le conflit doit s’accélérer, afin de mettre la pression sur les armées occidentales, toujours en froid avec la dictature nord-coréenne.

Selon Ung-gil Lee, un ancien caporal de l’armée nord-coréenne, qui a quitté le pays en 2006, une équipe spéciale de troupes d’élite a été préparée par l’armée nord-coréenne afin de kidnapper en Corée du Sud des hommes d’affaires, des diplomates et des touristes occidentaux. Cette équipe serait ainsi entraînée pour se glisser dans la peau de Sud-Coréens pour tenter de surprendre les étrangers et les kidnapper. « Dans l’armée, nous avions les numéros de téléphone, les plaques d’immatriculation et toutes les informations possibles sur les grandes ambassades étrangères », confie l’ancien militaire de 37 ans.

L’homme craint également que Donald Trump se mette à attaquer la Corée du Nord car selon lui, Kim Jong-un réagira différemment que Bachar al-Assad en Syrie. « Il lancera une contre-attaque et utilisera toutes les méthodes possibles pour répliquer », explique Ung-gil Lee.

Les troupes d’élite de l’armée nord-coréenne se composent actuellement de 200.000 personnes : 140.00 personnes dans l’infanterie et 60.000 dans un corps d’élite, destiné à des missions spéciales.