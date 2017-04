Amstel Gold Race: "Je n'ai pas paniqué, je sentais que je me rapprochais" savoure Philippe Gilbert après son sprint victorieux

Après 261 km de course, le champion de Belgique a battu dans un sprint à deux le Polonais Michal Kwiatkowski, avec qui il était sorti d’un groupe de sept à cinq kilomètres de l’arrivée.

« Ce fut un final très dur, après une course très dure, avec encore une longue attaque. Tout le monde dans le groupe de tête méritait la victoire, on a fait des efforts incroyables, avec un bon travail ensemble », remarquait le Verviétois. « Derrière Kwiatkowski et moi, tout le monde était à la limite, moi aussi, j’étais à la limite. Il faut essayer de donner 1 ou 2 % de plus dans ces moments décisifs. »

Le vainqueur du jour a ensuite salué son compagnon d’échappée : « Avec Kwiatkowski, je sais que l’on peut toujours bien collaborer. Il m’a un peu surpris dans son sprint, en partant de si loin avec le vent de face. Je n’ai pas paniqué. Je sentais que je me rapprochais et que j’allais jouer la victoire. »

Ensuite, Philippe Gilbert a dressé un premier « bilan » de sa saison magnifique : « Mon objectif est de gagner une classique chaque année. Là ça fait deux en un an, peut-être pour cacher le fait que je n’ai pas pu le faire ces dernières années », a-t-il déclaré.