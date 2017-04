Yannick Carrasco signe un doublé pour l'Atlético Madrid: une superbe frappe lointaine, puis une tête imparable (vidéos)

L’Atlético Madrid s’est tranquillement imposé face à Osasuna (4-0), samedi au Stade Vicente Calderon lors de la 32e journée de Liga. Titulaire pour les ’Colchoneros’, Yannick Carrasco a marqué les deux premiers buts madrilènes et a raté un penalty en fin de rencontre.

Coincée entre sa double confrontation face à Leicester en Ligue des Champions, la rencontre contre Osasuna, dernier de Liga, n’a pas posé de problèmes à l’Atlético Madrid. Face à un faible adversaire, décimé par de nombreuses blessures, l’Atlético a ouvert le score à la demi-heure. Trouvé aux abords du grand rectangle, Yannick Carrasco a dribblé son opposant direct avant d’envoyer une frappe croisée puissante et précise (1-0, 30e).

É REDEEEEEEE! GOL DO ATLÉTICO DE MADRID! Depois de uma assistência perfeita, Carrasco faz mais um! #EspanholFOXSports pic.twitter.com/7dXkS7XD5s — FOX Sports Brasil (@FoxSports_br) 15 avril 2017

Le Belge a plié la rencontre dès le début de la seconde mi-temps. Idéalement servi par Nicolas Gaitan, le Diable Rouge a trompé Salvatore Sirigu d’une tête à bout pourtant (2-0, 47e).

GOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO DE MADRID! Carrasco faz o segundo dele e do Atlético de Madrid no #EspanholFOXSports! pic.twitter.com/wwBQQ36rvI — FOX Sports Brasil (@FoxSports_br) 15 avril 2017

Le N.10 madrilène a inscrit ses 9e et 10e buts de la saison en championnat. Filipe Luis a scellé le score de la rencontre (3-0, 61e). En fin de rencontre, l’Atlético Madrid a hérité de deux penalties coup sur coup. ’YFC’ a raté le premier (89e), tout comme Thomas Partey le second (90e) suite à deux parades de Sirigu.

Au classement, l’Atlético reste 3e avec 65 points et compte une rencontre de plus que le Real Madrid (75) et le FC Barcelone (69). Osasuna reste lanterne rouge du championnat avec 17 points, à 10 longueurs du premier sauvé.