Huy: cinq personnes arrêtées pour le meurtre de Valentin

Le corps de Valentin Vermeesch a été repêché dans la Meuse à hauteur du port de Statte vendredi vers 19h30. L’enquête a été rondement menée durant ce week-end pascal et a permis l’arrestation de 5 personnes dont un mineur.

La cellule des personnes disparues de la police fédérale et Child Focus avait publié un avis de disparition mardi dernier, concernant Valentin Vermeesch, âgé de 18 ans et originaire de Wanze. Il avait quitté le domicile familial mais, depuis, n’a plus donné signe de vie.

Le corps repêché en Meuse ce vendredi est finalement bien celui de Valentin. 5 personnes ont été arrêtées.