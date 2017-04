Charleroi: épidémie de "vols de garage"

Une épidémie de vols de véhicules à l’aide des clés volées chez leur propriétaire frappe actuellement la région de Charleroi et ses alentours. Deux faits ont été recensés durant la nuit de vendredi à samedi, à Monceau-sur-Sambre et Gosselies. Une dizaine d’autres ont déjà été commis dans la région.

Des individus se sont introduits par effraction dans une habitation de la rue des Piges à Monceau-sur-Sambre, ce samedi vers 06h00, indique la police locale de Charleroi. Les auteurs ont mis la main sur les clés de l’Audi A4 des propriétaires et ont pris la fuite à son bord. Vers 07h30, un fait identique a été commis dans une maison de la chaussée de Nivelles à Gosselies. Là, les malfrats ont emporté une Opel Corsa.

Ces derniers jours, une dizaine d’autres «vols garage» ont été commis dans la région de Charleroi et ses environs. Selon le porte-parole de la police locale, au moins un fait quotidien serait recensé. La plupart du temps, les voleurs brisent la vitre de la porte d’entrée, lorsque celle-ci en est munie, et dérobent le trousseau de clés laissé sur le barillet. Les forces de l’ordre invitent la population à mettre ces clés en sûreté et à bien verrouiller les portes des habitations. L’enquête, elle, est en cours.