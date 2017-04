Le "Plan Taxi" de Pascal Smet vise à changer le cadre juridique à Bruxelles

Belga

Le «Plan Taxi» promis par le ministre bruxellois de la Mobilité (sp.a) Pascal Smet serait fin prêt et devrait soumettre tout le monde, taxis classiques, limousines et voitures Uber, aux mêmes règles, rapportent ce samedi De Tijd et L’Echo. Le nouveau plan, qui trace les contours d’un nouveau cadre juridique, sera bientôt soumis au Conseil consultatif du secteur des taxis.