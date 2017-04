Attentats à Paris: Salah Abdeslam pourrait être jugé une première fois en Belgique

Belga

L’enquête sur la fusillade à la planque de la rue du Dries s’achève et pourrait donner lieu à un procès après l’été 2017. Les deux inculpés sont Sofien Ayari et Salah Abdeslam. Ce dernier, incarcéré en France dans le cadre des attentats de Paris, pourrait donc d’abord comparaitre en Belgique dans le cadre de cette affaire, rapportent La Libre Belgique et La Dernière Heure ce samedi.