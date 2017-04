Saint-Ghislain: 28 moutons et 18 chèvres saisis dans un abattoir clandestin

L’Afsca a découvert un abattoir clandestin chez Franz F., un sexagénaire, ce jeudi, à Sirault. Il détenait 46 ruminants : moutons, boucs et chèvres, dans des conditions déplorables. Il avait aussi installé un abattoir clandestin...

«Il était 10h30 quand nous avons été contactés par l’Afsca pour les assister. Sur le terrain, nous avons observé des carcasses d’animaux. En allant au domicile de l’intéressé, nous avons trouvé porte close. Nous avons alors obtenu un mandat. Il y avait des boucs, des chèvres et des moutons, certains en piteux état, d’autres en bonne santé», déclare l’inspecteur principal Decroly de la police boraine.

Incinération à ciel ouvert

Sur place, un lieu d’incinération à ciel ouvert a aussi été découvert. Le service «bien-être animal» du SPW (service public de Wallonie) s’est également rendu sur les lieux. «L’Afsca était présente pour inspecter les conditions sanitaires de l’abattoir clandestin. Et nous, nous étions là pour les animaux. Il y avait 46 bêtes destinés à la consommation. Beaucoup semblaient malades, rachetés à moindre coût. Et beaucoup de mâles, qui coûtent moins cher. Ils étaient détenus et abattus dans des conditions déplorables. Cela aurait été dangereux pour les gens qui auraient consommé cette viande... Le vétérinaire était même étonné qu’un seul animal soit décédé cette nuit tant la situation sur place était critique», commente le porte-parole du SPW.

Le sexagénaire siraultois avait en effet installé un abattoir clandestin derrière chez lui. « Il y avait des déchets, deux têtes de moutons, des abats, du matériel utilisé pour l’abattage et la découpe (crochets...). Nous avons contacté le propriétaire mais il n’est pas venu sur place. Un juge d’instruction a été saisi du dossier. Nous attendons désormais les directives du parquet », précise l’inspecteur principal Decroly du service environnement.

Franz F. était inconnu des services de police. Les animaux ont été emmenés dans quatre refuges différents.