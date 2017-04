Knokke, la ville aussi sécurisée que l'aéroport de Zaventem: 210 policiers, 15 commissaires, une trentaine de caméras… pour 34.000 habitants!

Dans la nuit mardi à mercredi, un Jeep faisait voler en éclat la devanture du magasin Louis Vuitton, le long de la Kustlaan. Les auteurs mettaient la main sur 150 sacs et des bijoux avant de prendre la fuite. Aujourd’hui, l’affaire est presque réglée ou presque. Peu après les faits, un individu de 35 ans a été arrêté, toute la marchandise a été retrouvée.

Nous nous sommes rendus à Knokke, à la rencontre du bourgmestre, en place depuis 1979. Pour parler de la sécurité et de sa ville. « On dit Knokke-Heist », nous précise Léopold Lippens, au demeurant très accueillant et avec humour. Il ne nous en voudra cependant pas si on écrit Knokke…

