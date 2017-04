Malgré son cancer, Johnny Hallyday maintient sa venue à Bruxelles pour le concert des «Vieilles canailles»

Nicolas Dewaelheyns

Le chanteur de 73 ans se produira avec Eddy Michell et Jacques Dutronc le 11 juin au Palais 12. « Johnny va bien. Il se soigne et travaille sur ses concerts. Il maintient sa présence sur la tournée « Les vieilles canailles ». Il sera présent à Bruxelles et il tient à ce que cela se sache. » Ces mots sont ceux du promoteur belge de la date bruxelloise. Il nous les confie en exclusivité. Et ils sont rassurants !