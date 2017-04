Star Wars: la bande-annonce de l'épisode VIII plonge les fans dans l'expectative (vidéo)

Les milliers d’accrocs de la saga, rassemblés pour la convention Star Wars à Orlando en Floride à l’occasion du 40e anniversaire du space opera créé par George Lucas, n’ont pas été déçus.

Les deux minutes et 12 secondes de la bande-annonce débutent par Rey qui se familiarise avec la toute puissance de la Force ou au maniement du sabre laser. Quelques images laissent aussi présager de spectaculaires scènes de duels aériens – le Millennium Falcon de Han Solo semble toujours apte au combat.

Disney aime à jouer au chat et à la souris avec les spectateurs. Le 23 janvier, le studio avait révélé le titre de l’Episode VIII, mais en anglais il était tout en ambiguïté. « The last Jedi » pouvait aussi bien être un singulier – comme pour désigner Luke ou Rey – ou être un pluriel.

La bande-annonce a mis le feu aux réseaux sociaux et avait été vue presque 500.000 fois sur YouTube dans l’heure qui a suivi sa première diffusion. Le mot-dièse #TheLastJedi était aussi en passe de devenir le plus populaire.

Preuve de l’engouement mondial, jusqu’au cœur du monde de la F1 actuellement à Bahreïn. L’écurie Renault a tweeté : « Ne pas déranger. Nous sommes occupés à regarder cela – la bande-annonce - », l’écurie championne du monde en titre Mercedes leur répondant : « Nous devons attendre jusqu’après le FP2 (seconde séance d’essais)… Mais on se retrouve après pour en parler ? »

La convention a rendu jeudi un hommage émouvant à Carrie Fisher, la princesse Leia de la saga et décédée en décembre, en présence de Mark Hamill (Luke Skywalker à l’écran), Harrison Ford (Han Solo) et la fille de Carrie Fisher, Billie Lourd. Fisher apparaît encore dans l’Episode VIII dont le tournage avait été bouclé avant sa mort.