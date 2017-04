Affaire Publifin: Dominique Drion mis en difficulté par le témoignage de Didier Hamers

Cette structure en trois étages (Publifin-Finanpart-Nethys) a vidé l’intercommunale de ses actifs opérationnels pour les placer dans les filiales privées afin de faciliter la gestion des activités concurrentielles. Mais ses détracteurs lui reprochent d’avoir aussi contribué à une perte de contrôle des communes sur les activités régulées.

M. Drion a confirmé que, contacté par Stéphane Moreau qui lui présentait ce nouveau modèle, il était bien allé avec le bourgmestre d’Ans consulter le président du cdH Benoît Lutgen.

«Il y a bien eu un Liège-Bastogne-Liège de notre part, on est allé voir M. Lutgen, on lui a présenté le projet de structure et le tableau comparatif avec Elia, Fluxys, Ethias, avec les objectifs et ambitions. Notre entretien s’est clos par un feu vert. C’est la seule fois où un tel Liège-bastogne-Liège a eu lieu.»

Interrogé par Olivier Maroy (MR) sur une éventuelle contrepartie obtenue par M. Lutgen pour câbler des communes luxembourgeoises, M. Drion a réfuté, tout en convenant que le sujet a été évoqué. «Au détour du dossier câble, M. Lutgen a évoqué la problématique de la ruralité, en prenant l’exemple de la province de Luxembourg. On a convenu qu’on ferait remonter la problématique aux services compétents et que nous verrions ce qui pourrait être fait. Mais ce n’était en aucun cas un deal, il n’y a eu aucune condition suspensive», selon M. Drion.

Sur le même sujet, le ministre wallon de l’Economie Jean-Claude Marcourt (PS) avait indiqué devant la commission n’avoir pas été heurté par ce même modèle que lui avait présenté Stéphane Moreau.