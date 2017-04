Le FC Liège perd un de ses plus fidèles supporters

Il faisait partie intégrante du paysage du club depuis des dizaines d'années et était unanimement apprécié. Ernest ne ratait aucune rencontre de ses Sang et Marine et ses encouragements du bord du terrain manqueront à tous. Il repose au funérarium Besem au Thier-à-Liège (visites de 17 à 19h00) et ses funérailles auront lieu ce mardi 18 avril à 11h30, au cimetière de Sainte-Walburge, à quelques centaines de mètres donc à peine de son stade de Rocourt. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et à tous ses amis supporters liégeois.