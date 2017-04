10 à 30 minutes de marche par jour, en forme toujours !

Parce qu’elle est bonne pour le cœur et les muscles, qu’elle améliore nos capacités physiques et qu’elle est conseillée à tout le monde, quel que soit l’âge, la marche est le sport qu’on devrait tous pratiquer, entre 10 et 30 minutes par jour.

Souvent, on cherche des excuses : pas le temps, trop de travail, fatigué(e)… Les bonnes (ou mauvaises) raisons pour ne pas faire du sport sont légion. Pourtant, il est un sport facile à pratiquer par tout le monde et qui ne demande pas un entraînement spécifique. Ce sport, c’est la marche à pied. « Tout le monde doit marcher. L’être humain doit bouger sinon il perd ses capacités physiques. C’est comme respirer, boire et manger : marcher est un besoin premier. On doit faire bouger ses muscles, quelle que soit la méthode et pourquoi pas en pratiquant la marche », explique Jean-Luc Mawet, licencié en éducation physique de l’ULg et formateur en éducation du dos à la CSD.

Son job ? Faire de l’éducation du dos pour les travailleurs de la CSD, que ce soit les aides à domicile, les livreurs, les infirmiers et infirmières ou encore le personnel des services repas. « Je leur apprends les techniques de manipulation des charges mais aussi la manutention des bénéficiaires », précise-t-il, avant d’ajouter qu’on « n’a qu’un dos pour la vie ». D’où l’intérêt d’en prendre grand soin…

Meilleures capacités physiques

« Un grand nombre de personnes ne bougent pas suffisamment. Elles passent leur journée au bureau ou dans leur voiture, avec une activité physique très réduite. Or, il faut bouger pour conserv er les capacités des muscles et du cœur. Tout cela contribue à améliorer notre condition physique ou – à tout le moins - ne pas perdre les acquis », ajoute-t-il.

Bref, que ce soit pour le plaisir ou pour améliorer notre santé, on a toutes les raisons de s’adonner à la marche. Pourquoi ? Parce qu’elle réduit le risque de maladies du cœur et d’accident vasculaire cérébral, elle fait baisser la tension artérielle, elle diminue le taux de cholestérol sanguin, elle augmente la densité osseuse (ce qui prévient l’ostéoporose) et atténue les conséquences négatives de l’arthrose tout en soulageant les maux de dos.

Que de bienfaits !

Marcher régulièrement améliore ainsi l’état de santé général et la longévité. Les marcheurs vivent d’ailleurs plus longtemps et ont une meilleure qualité de vie. Ce sport, que l’on peut pratiquer à tout âge, aide à améliorer la condition physique, il aide à contrôler son poids, joue sur la santé mentale (en réduisant la dépression et l’anxiété) et contribue au processus de guérison. Par contre, regardez une personne qui vieillit et qui marche de moins en moins, c’est souvent, hélas, le chemin vers sa fin de vie.

Est-ce que tout le monde peut s’y mettre sans souci ? « Tant que vous restez dans votre zone de confort cardiaque, pour la majorité d’entre nous, entre 120 et 140 pulsations cardiaques par minute – avec une fréquence maximum de 220 moins votre âge, exprimé en années - vous pouvez marcher et engranger les intérêts pour votre santé. Si, par nécessité, vous prenez des béta-bloquants, alors cette fréqu ence maximale devra être diminuée. Mais votre médecin vous l’aura certainement dit », ajoute Jean-Luc Mawet. « Un autre repère facile est de pouvoir continuer à parler pendant l’effort. Après un souci bio-mécanique (tendinite, arthrose, …) vous devrez reprendre progressivement. Pourquoi pas dans l’eau (aquagym, aquabike) avant de reprendre la marche habituelle. Ce sera bien plus bénéfique pour vous que de ne rien faire ».

Regardez droit devant vous

Vous avez décidé de vous lancer ? Bravo ! Essayez d’adopter une bonne posture pour marcher et profiter de tous ses bienfaits : la tête et la colonne vertébrale bien droites, sans se pencher vers l’avant ou l’arrière, en regardant droit devant mais aussi occasionnellement par terre pour repérer les obstacles tout en maintenant les épaules et les bras détendus et relâchés. Respirez régulièrement, ni trop légèrement, ni trop profondément.

Combien de fois faut-il marcher par semaine ? « L’idéal, c’est évidemment tous les jours », précise le formateur. « Le minimum, c’est trois fois par semaine, en sachant que 10 minutes de marche rapide équivalent à 30 minutes de marche calme ». Toutes les occasions de sortir doivent être bonnes : que ce soit pour promener le chien, conduire les enfants à la plaine de jeux ou pour aller acheter le pain. Plus vous y prendrez goût, plus ce sera facile et ça deviendra un vrai besoin pour vous. Où devez-vous aller ? Le mieux, c’est évidemment à la campagne, quand c’est possible. « C’est mieux pour l’oxygénation et l’apaisement car la nature apaise », rappelle Jean-Luc Mawet. Tout dépend évidemment aussi des habiletés acquises. Marcher en Fagnes, par exemple, n’est pas nécessairement donné à tout le monde. Il y a des Ravel plus accessibles et d’autres plus escarpés. à chacun donc de trouver l’espace qui lui convient le mieux. C’est bon, vous êtes prêt à démarrer ? l