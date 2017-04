Liège: un homme de 32 ans a été interpellé dans le Carré avec 390 g de marijuana sur lui

Les faits se sont déroulés ce jeudi soir, aux alentours de 23h20. Les forces de l’ordre patrouillaient dans le Carré de Liège quand ils ont remarqué le comportement suspect d’un individu. Ce dernier, un Liégeois de 32 ans semblait déambuler dans les rues sans objectif et être très mal à l’aise en présence de la police.

Finalement, les agents se sont dirigés vers lui et ont procédé à une fouille. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la prise a été extrêmement fructueuse. Sur le trentenaire, les policiers ont retrouvé près de 390 grammes de marijuana, un bloc de plus ou moins 30 grammes de méthamphétamine, quelques pilules d’ecstasy, un bloc de résine de cannabis, deux GSM et près de 1000 euros en liquide.

Interpellé et entendu, l’individu, qui est déjà bien connu des services judiciaires pour des faits de stupéfiants, a été déféré au parquet de Liège. Son dossier a été mis à l’instruction.