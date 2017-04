Playoffs 2: Mouscron s'offre sa première victoire dans un match fou (3-5), Eupen manque l'occasion de mettre la pression sur Genk (3-3)

Eupen – Lokeren (3-3)

Eupen a été rejoint dans les derniers instants par Lokeren (3-3) au Kehrweg lors de la 3e journée du groupe B des Playoffs 2 de la Jupiler Pro League. Dans le même temps, le Royal Excel Mouscron a enlevé les trois points sur la pelouse de Roulers (3-5) après un match à rebondissements.

Les ’Pandas’ de Jordi Condom voulaient confirmer leur bonne forme lors de la réception de Lokeren. Luis Garcia a donné l’avantage sur penalty (1-0 s.p., 15e) mais Lokeren a marqué par deux fois dans la foulée. D’abord via Tom de Sutter (1-1, 16e), ensuite grâce à Bob Straetman sur un rapide contre (1-2, 21e).

Eupen a ensuite trouvé les ressources nécessaires pour inverser la tendance avant même la mi-temps. Christian Brüls a égalisé d’une magnifique frappe lointaine (2-2, 40e) avant qu’Henry Onyekuru ne donne l’avance aux siens sur un tir contré (3-2, 42e). Malheureusement pour les germanophones, Marko Miric a égalisé d’une tête au petit rectangle dans le temps additionnel (3-3, 90e+1).

Roulers – Excel Mouscron (3-5)

Dans l’autre rencontre du groupe B, Mouscron s’est imposé à Roulers (3-5) au terme d’un match décousu. Les Hennuyers menaient 0-2 à la mi-temps grâce à des buts de Simon Diedhiou (24e) et Trezeguet (40e) mais Roulers a marqué par trois fois dans le 4e quart d’heure via Nikola Gulan (50e, c.s.c.), Mathieu Cornet (54e) et Maël Lépicier (59e). Les troupes de Mircea Rednic, profitant des largesses de la défense adverse, vont alors marquer trois nouveaux buts grâce à Trezeguet (67e), Deivydas Matulevicius (68e) et Zolotic (82, c.s.c.).

Au classement du groupe B, Eupen reste 2e du groupe avec 5 points alors que Mouscron grimpe à la 4e place (3 pts), devant Lokeren (2 pts) et Roulers (1 pt). Genk, qui se déplacera à Courtrai dimanche, est en tête avec 6 unités.