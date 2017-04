Aleksandar Jankovic avant le duel contre l'Union: "Nous méritons les critiques..."

L’entraîneur du Standard n’a plus le droit à l’erreur : face à la surprise de ces Playoffs 2, l’Union Saint-Gilloise, le club liégeois doit absolument trouver la victoire, pour ne plus décevoir des supporters déjà très critiques.

Le Standard ouvrira la troisième journée des Playoffs 2, ce vendredi soir (20h30), au Stade Roi Baudouin, lieu du dernier trophée rapporté par le club liégeois voici un an. Pour Aleksandar Jankovic, ce retour à Bruxelles sera d’une très grande importance pour son avenir et celui du club : contre l’Union Saint-Gilloise, solide leader de son groupe avec deux victoires sur deux rencontres, le Standard veut enfin obtenir un premier succès dans ces Playoffs 2.

En pleine crise, le groupe rouche sera en plus orphelin de Dossevi, Edmilson et Mladenovic, alors qu’Enoh est jugé incertain par Jankovic. Le coach sait donc que la rencontre s’annonce difficile face à des Bruxellois motivés. « On aborde le match avec l’envie de gagner et de se rapprocher de la première place du groupe. Cela reste notre objectif », affirme-t-il. « Nous ne sommes pas dans une bonne période pour l’instant. Mais nous ne devons pas évacuer les critiques que nous recevons. Nous les méritons... Contre Saint-Trond, nous avons montré une bonne mentalité, nous devons donc garder cette ligne. Je suis certain que nous pouvons montrer la même volonté ».

Jean-François Gillet, le gardien du Standard, affiche la même envie : « Les supporters en ont assez de nos mauvaises prestations. Ils veulent des bons matches et des victoires. Nous devons changer la déception du week-end dernier en furie ».