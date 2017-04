Liège: malvoyant de naissance, Bryan se fait renverser par un camion à...Tokyo

Samedi dernier, Bryan, un Liégeois de 27 ans s’est fait renverser par un camion en plein centre de Tokyo, au Japon. Gravement blessé, il a été hospitalisé d’urgence. Pour l’aider à payer ses soins et ses frais médicaux, ses amis ont lancé un appel aux dons. Son frère l’a également rejoint à Tokyo pour lui apporter son aide.

Bryan est un Liégeois de 27 ans qui a toujours rêvé de voyager au Japon et, plus particulièrement à Tokyo. Un rêve qu’il a réalisé avec trois de ses amis, il y a près de trois semaines. Malheureusement, samedi dernier, soit un jour avant son retour pour la Belgique, le voyage a viré au cauchemar. Il était près de 8h du matin, le 8 avril dernier, quand Bryan s’est fait renverser par un camion alors qu’il empruntait un passage piéton. « Bryan est malvoyant de naissance, il n’a qu’un dixième à ses deux yeux. Au moment où il a été renversé, il cherchait ses lunettes. Il était probablement énervé et a traversé, sans voir ce qui se passait autour de lui », raconte Anthony, le frère de Bryan.

Pour lui venir en aide, ses amis ont lancé un appel aux dons sur le site Leetchi. L’argent versé permet d’aider aussi bien Bryan que son frère, Anthony. « L’ambassade souhaitait qu’un membre de la famille soit présent à Tokyo. Or, mes finances ne me permettaient pas de le rejoindre directement . »

Lisez l’intégralité de l’article dans La Meuse Liège ou sur nos éditions numériques.