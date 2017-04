Suspectés d'avoir tué leur fillette de 16 mois en la laissant se noyer, deux Namurois en prison

Océane et Thomas ont-ils tué volontairement Lauredana, leur fillette de 16 mois ? Les deux jeunes ont en tout cas été placés sous mandat d’arrêt pour meurtre. Ils contestent néanmoins tous les deux toute volonté homicide.

Âgés de 21 et 24 ans, Océane et Thomas sont suspectés d’avoir commis l’irréparable : ils auraient tué Lauredana, leur petite fille de 16 mois. Arrêtés le 6 avril dernier, les deux jeunes parents ont été placés sous mandat d’arrêt pour meurtre. Ce mardi, ils ont vu leur détention prolongée d’un mois par la chambre du conseil. Elle est actuellement incarcérée à Lantin et lui, à Namur.

