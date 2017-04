Soumagne: il provoque un accident grave et s'enfuit à pied

LWs

Geoffrey, un Verviétois de 26 ans, avait bu plus que de raison, le 18 mars 2016 vers 1h40 du matin, mais il avait quand même repris le volant de la voiture appartenant à un copain, qui s'était installé côté passager. Roulant à grande vitesse à l'angle des rues Colonel Joset et Pierre Curie, à Soumagne, il avait brûlé le feu rouge et percuté une voiture conduite par une jeune Liégeoise de 26 ans, accompagnée d’un homme de 27 ans.