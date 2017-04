Grâce-Hollogne: elle a arraché les cheveux de sa rivale!

Très jalouse de celle qui lui avait succédé dans le cœur de son ex, Barbara, une habitante de Saint-Nicolas née en 1993, l'avait rouée de coups. « La prévenue fait manifestement partie des personnes qui ne peuvent assumer une rupture », a commenté le tribunal correctionnel de Liège, qui vient de la condamner.

La scène s'était déroulée devant un café de Grâce-Hollogne, le 28 novembre 2014. Barbara s'était penchée vers la jeune femme et l'avait invitée à aller parler dehors. Elle lui avait alors asséné un coup de tête, l'avait giflée plusieurs fois et lui avait arraché les cheveux. Le dossier avait été dirigé vers une médiation, mais Barbara n'y avait pas répondu, arguant seulement que la victime « n'a pas à se mêler de mes affaires ».

A l'audience, elle avait prétendu que c'est la victime qui l'avait agressée et qu'elle s'était juste défendue. Elle n'avait cependant pas déposé plainte, et les photos de la victime, qui a souffert de plus de quatre mois d'incapacité, sont éloquentes...

Depuis les faits, la jeune femme est devenue maman. En outre, elle travaille et n'a pas d'antécédents judiciaires. Pour ne pas risquer un déclassement social, le tribunal lui a accordé une suspension du prononcé d'une durée de trois ans.