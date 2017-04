Charleroi: l'agresseur de Miss Namur inculpé et laissé en liberté

Un suspect de l’agression de Miss Namur a été interpellé sur son lieu de travail, ce mardi. L’homme a reconnu avoir eu une altercation, en état d’ébriété, avec la victime et sa mère. Il nie toutefois l’attentat à la pudeur. Le juge d’instruction l’a inculpé et relaxé sous conditions.

Laurie Ledoux, élue Miss Namur, a été agressée à Charleroi voici une dizaine de jours. L’individu lui avait porté des coups, ainsi qu’à sa maman. La victime affirme également qu’il lui a mis la main aux fesses avant de s’enfuir. Selon la Dernière Heure, un suspect a été intercepté sur son lieu de travail, mardi matin.

Reconnu sur base d’une photo prise par la victime, l’intéressé a été déféré devant le juge d’instruction et est passé aux aveux. Il reconnaît avoir eu une altercation avec Miss Namur et sa mère, alors qu’il se trouvait en état d’ébriété. Il admet avoir bousculé la victime mais déclare que celle-ci lui avait jeté un verre de soda au visage. En revanche, il nie les attouchements.

Inconnu de la Justice et père de famille, le suspect a été inculpé de coups et blessures et d’attentat à la pudeur avant d’être relaxé sous conditions. Suite à l’abus d’alcool qui a conduit à l’agression, l’auteur a été hospitalisé plusieurs jours.

(Photo : Laurie Ledoux après son agression. D.R.)