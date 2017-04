Liège: Tyana sauvée par le public à The Voice

C’est fait : Tyana Plewacki a atteint la demi-finale de l’émission The Voice en étant sauvée par le public. Cerise sur le gâteau, elle a pu partager le titre Lost on You avec LP, tout comme Eloïse. Un grand moment pour elle, on s’en doute.

Grâce à cette qualification, Tyana va donc pouvoir rester un peu plus longtemps encore à Liège, ville dont elle est originaire. Dans notre édition de ce mardi, elle nous expliquait en effet être née dans la Cité ardente et avoir vécu à Tilff, avant de partir avec ses parents à Avignon quand elle avait 10 ans. Ce qu’elle a vécu comme un déchirement. C’est donc non sans plaisir qu’elle réside chez son grand-père, à Liège, pour son aventure musicale.