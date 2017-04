Basket (P3 Namur Hommes): La Plante perd son titre sur tapis vert

La Plante n’alignait que trois équipes mais cette saison n’a pas du tout été de tout repos. La P3 a été championne avant de se voir infliger un forfait administratif et de perdre le titre. Les Namurois comptent bien faire valoir leurs droits. Quant à la P1 Dames, elle a carrément fait l’impasse sur cinq rencontres et descendra en P2.

La Plante n’a pas l’habitude de jouer deux ans de suite au même niveau. Les Namurois ont créé une petite surprise en étant promus en P1 à l’issue de la saison 2013-2014. Une expérience qui n’aura duré qu’un an. Ils ont ensuite été relégués… deux fois de suite pour repartir en P3 à l’aube de cet exercice. Grâce au succès aisé acquis à Fraire B (38-77) lors de leur dernier match, ils pensaient reprendre l’ascenseur mais ils ont appris quelques jours plus tard qu’ils perdaient finalement le match, et donc le titre, sur tapis vert. « Pierre Lafontaine n’avait pas sa carte d’identité mais il a montré son passeport », confie le secrétaire Jean-Yves Gyselinx. « L’arbitre a notifié l’absence de document officiel mais un passeport est pourtant bien reconnu comme tel. »

