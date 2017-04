Yoann Hertay quitte Liège pour Limburg

On le pressentait, Yoann Hertay le meneur de Liège Basket a signé pour deux ans au club de Limburg United.

Déjà contacté fin de saison dernière, ce parfait produit de l’école des jeunes de la Cité Ardente avait préféré rester un an de plus au Country hall. A maturité à 26 ans et 11 mois, Hertay (1m86) tente un nouveau challenge à Hasselt sous la direction du futur coach Mc Collum, un ancien joueur de Liège, qui remplace Brian Lynch qui avait encore dernièrement manifesté son intérêt pour le Liégeois avant d’annoncer son arrivée à Charleroi.