Jemeppe: un car de supporters de la Juventus de Turin a été bloqué pendant 4h sur une autoroute française, à hauteur de Strasbourg

On peut dire que le sort s’est acharné sur un club de supporters liégeois et carolos de la Juventus de Turin. « Nous sommes supporters de la Juve et on voyage en car d’école pour 33 personnes ! Nous sommes sur le bord de l’autoroute à Strasbourg avec deux pneus crevés. Il y a des enfants en bas âge avec nous ! Nous risquons notre vie dans le noir. HELP!!!! », a envoyé Tiziana, une passagère du car, à nos confrères de RTL cette nuit à 4h du matin.

Le car dans lequel elle était a, en effet, connu quelques soucis techniques. Après le déclenchement d’un bip assourdissant au niveau des portes du véhicule, ce sont les pneus qui ont lâché sur une autoroute française, à hauteur de Strasbourg. Deux d’entre eux ont tout simplement crevé. Obligeant ainsi le chauffeur du car à se ranger sur le bas-côté.

