C'est une naissance exceptionnelle à Han-sur-Lesse: voici le tout premier glouton belge!

Du côté du parc, on parle d’un événement : « c’est un des animaux les plus surprenants d’Europe ». Han est le seul parc à accueillir cette espèce en Belgique.

«Ce lundi 10 avril, après deux mois passés auprès de sa mère, le tout premier bébé glouton belge a pointé enfin le bout de son museau. Un des animaux les plus surprenants d’Europe!», communique le parc animalier de Han. Très fier de cette naissance jugée exceptionnelle.

Glourps, un glouton, c’est quoi? C’est le plus grand représentant des mustélidés, la famille du blaireau et de la fouine. Prédateur du grand nord scandinave, il joue un rôle de charognard fondamental dans la nature. C’est un animal puissant capable de s’attaquer à des animaux bien plus grands que lui comme le renne. Il arrive même à tenir tête à un ours.

Découvrez en détail cet animal très particulier en consultant notre nouvelle édition digitale de La Meuse.