Les Rhisnois, fêtards inarrêtables

Champions dimanche sur le terrain de Sauvenière (0-4), les Rhisnois n’ont pas usurpé leur réputation de gros fêtards, entre la traversée de villages et la soirée qui s’est prolongée tard dans la buvette locale.

On savait que les Rhisnois ont la réputation de faire la fête bien comme il faut dès qu’ils en ont l’occasion et on n’a pas été déçu depuis dimanche. Le titre de P2A en poche dès leur victoire acquise à Sauvenière (0-4), les Mauves ont débuté sans tarder les festivités pour de longues heures de plaisir partagé. « La fête a été belle », résume le back Arnaud Grégoire, 23 ans.

PLus d’infos dans votrejournal de ce mardi.