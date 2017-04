Standard: l'autodérision pour exprimer le ras-le-bol des supporters

Comme il l’avait fait juste après le but d’ouverture de De Petter, par des chants hostiles à Aleksandar Jankovic, pour réclamer une fois de plus la démission de l’entraîneur serbe, le temps que Belfodil remette les deux équipes à égalité.

Du côté de la tribune 4, réservée au Publik Hysterik Kaos, l’un des quatre groupes d’animation, c’est l’autodérision qui été privilégiée, à travers de nombreuses banderoles. Dont celle-ci, sous forme de question : « Vous êtes en train de tourner la 3 e saison des Héros du Gazon ? » Durant la première demi-heure, ce sont six banderoles qui se sont succédé au premier étage de la T4, pour exprimer un ras-le-bol ambiant. Dans l’ordre, « On en a marre des fausses ambitions », « On en a marre des fausses excuses », « On en a marre de votre manque de combativité », « On en a marre des playoffs 2 », « On en a marre de se faire charrier tous les lundis matins au boulot » et « On en a marre d’en avoir marre… »