Salon de l'érotisme à Namur: nos photos et vidéos!

De vendredi à dimanche, Namur Expo était transformé en temple de l'érotisme, à l'occasion du salon de l'érotisme. Show privés, sex-toys, lingerie coquine, infirmières sexy et spectacles, soit tout pour que les amateurs de ce genre de salon prennent du bon temps.

Ce samedi soir, la fête battait son plein au salon de l'érotisme.

Alors que les espaces dédiés aux sextoys, à la lingerie étaient plutôt désertés par les clients, les stands dédiés aux strip-tease privés rencontraient plus de succès.

Plus que de l'érotisme, les visiteurs pouvaient également admirer un spectacle pornographique : « The door of Red show, real porn show ». Mais c'est surtout devant la grande scène, où se produisaient les strip-teaseuses, que la foule était rassemblée, environ 250 personnes.

Un présentateur assurait la transition entre les spectacles. Vers 21h, un heureux élu a été installé sur une chaise. « C'est la première fois qu'il vient ! Lui, on va lui faire sa fête », annonce le présentateur. Une strip-teaseuse brune est alors arrivée sur scène en tenue légère. Durant une dizaine de minutes, elle a réalisé son show en titillant le jeune homme.

> Retrouvez l’article complet sur notre site namur.lameuse.be