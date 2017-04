Une voiture prend feu rue Saint-Gilles à Liège: l'incendie se propage jusqu'à une façade

Il était près de 13h quand un feu s’est déclaré en plein cœur de la rue Saint-Gilles, à Liège. Dans un premier temps, c’est un véhicule qui a été la cible des flammes. Mais quelques minutes plus tard, la situation a quelque peu évolué. Le feu s’est, en effet, propagé jusqu’à une façade qui se trouvait, de toute évidence, à proximité de l’auto stationnée.

Les pompiers ont été appelés et sont rapidement intervenus sur les lieux. Le feu a très vite été maîtrisé, ne causant que des dégâts matériels. Et même si la façade d’un bâtiment a été touchée par les flammes, c’est le véhicule qui a été le plus lourdement touché. La devanture de la bâtisse n’étant que légèrement noircie. L’incendie n’a fait aucune victime.