Seraing: un agresseur présumé interpellé lors d'une fête foraine. Le suspect a plusieurs délits à son actif

Antonino, un Sérésien de 19 ans aurait porté un violent coup de poing à un jeune homme présent sur une fête foraine à Seraing. Interpellé et entendu, le suspect a expliqué qu’il s’était simplement défendu et que la victime l’aurait frappé en premier. Une version différente de celle donnée par les témoins.

Les faits se sont déroulés ce samedi après-midi, en plein cœur d’une fête foraine sérésienne. Il était près de 17h quand Antonino, un Sérésien de 19 ans, se serait jeté sur un jeune homme pour lui donner un coup de poing. Interpellé et entendu par les forces de l’ordre, il aurait expliqué que s’il s’était conduit de cette façon, c’était uniquement pour se défendre. D’après ses dires, c’est sa victime qui s’en serait d’abord prise à lui en le frappant. Antonino aurait juste souhaité se défendre.

Une version qui a rapidement été contredite par le frère de la victime, témoin de la scène. D’après lui, Antonino n’aurait eu aucune raison d’agresser son frère. Au moment des faits, ce dernier aurait directement perdu connaissance en tombant à terre, ce qui lui a valu d’obtenir une incapacité de travail d’une durée de 10 jours. Quand les policiers sont intervenus, ils ont d’ailleurs pu remarquer que le suspect était en état d’ébriété et qu’il se comportait de manière agressive. Un comportement qu’il a même adopté en présence des agents. Bien connu des services de police pour une douzaine de méfaits (faits de vol, de stupéfiant et de coups et blessures), il a été déféré au parquet de Liège.